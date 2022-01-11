Віце-голова ФРС США йде у відставку через скандал із торгівлею акціями

Річард Кларіда фото: Bloomberg

Віце-голова Федеральної резервної системи (ФРС) США Річард Кларіда достроково йде у відставку після того, як стало відомо, що він незаконно займався продажем акцій на початку пандемії.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що цього місяця мав завершитись 4-річний термін Кларіди у ФРС, але він йде у відставку достроково.

Центробанк США оголосив у понеділок, що Кларіда залишить свою посаду в п'ятницю.

Посадовець залишає посаду після того, як минулого тижня стало відомо, що він незаконно займався продажем акцій на початку пандемії.

Зокрема, Кларіда приховав переведення суми від 1 млн до 5 млн доларів з фонду облігацій до фонду акцій за кілька днів до рішення ФРС про екстрені заходи щодо підтримки фондового ринку.

Сам Кларіда сказав, що його неповідомлення про ці операції було наслідком "ненавмисних помилок".

"Його відхід є третьою великою відставкою високопоставленого чиновника ФРС за останні місяці через торговельну активність. Ерік Розенгрен і Роберт Каплан, які очолювали два регіональні відділення банку, подали у відставку у вересні", - нагадує FT.

"Це неймовірно погано для центрального банку, коли троє його вищих посадовців пішли у відставку за кілька місяців через некоректність", - cказав колишній співробітник ФРС.

Торговий скандал вперше спалахнув у вересні, коли виявили, що Розенгрен і Каплан часто купували та продавали окремі акції минулого року, а також володіли частками кількох інвестиційних фондів.

У відповідь на скандал у жовтні ФРС переглянула свої правила торгівлі для топ-менеджменту, запровадивши повну заборону на купівлю окремих акцій і заборонивши чиновникам багато інших інвестицій.

У своєму листі до Байдена Кларіда сказав, що працювати в ФРС було "особливою честю і величезним привілеєм" і що він "пишається" тим, що мав можливість допомогти формувати політику центрального банку.

Економічна правда