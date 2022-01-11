Meta зобов’яже офісних працівників отримати бустерну дозу

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Техгігант Meta (раніше – Facebook) зобов’яже усіх співробітників, що повертаються до офісу, отримати бустерну дозу вакцини від COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Водночас компанія вирішила відтермінувати повернення в офіси до 28 березня на тлі поширення нового штаму коронавірусу Омікрон. Попередньо працівникам хотіли дозволити працювати в офісі 31 січня.

Наразі Meta також вимагає отримання повного курсу вакцинації своїми співробітниками, що хочуть працювати офлайн.

До 14 березня працівники можуть вирішити, чи вони хочуть повернутися в офіс, працювати виключно або частково дистанційно.

У компанії визначають, що ті, хто не вакцинований з "медичних чи релігійних причин" можуть надіслати запит на дистанційний формат роботи. Та у разі бездіяльності такі співробітники можуть отримати догану або, у крайньому разі, бути звільненими.

Економічна правда

Meta обяжет офисных работников получить бустерную дозу

Техгигант Meta (ранее – Facebook) обяжет всех возвращающихся в офис сотрудников получить бустерную дозу вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает Reuters.

В то же время, компания решила отсрочить возвращение в офисы до 28 марта на фоне распространения нового штамма коронавируса Омикрон. Ранее работникам хотели разрешить работать в офисе 31 января.

Сейчас Meta также требует получения полного курса вакцинации своими сотрудниками, желающими работать офлайн.

До 14 марта работники могут решить, хотят ли они вернуться в офис, работать исключительно или частично дистанционно.

В компании отмечают, что те, кто не вакцинирован по "медицинским или религиозным причинам" могут прислать запрос на дистанционный формат работы. Но в случае бездействия такие сотрудники могут получить выговор или, по крайней мере, быть уволены.

Экономическая правда