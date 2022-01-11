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Новинський продав земельні ділянки в Одесі під забудову російському бізнесменові

Вівторок, 11 січня 2022, 11:38
 
Вадим Новинський
фото назарія мазилюка

Бізнесмен Вадим Новинський продав земельні ділянки в Одесі російському бізнесменові, громадянинові Грузії Володимиру Акаєву.

Про це повідомляє Антимонопольний комітет.

АМКУ дозволив концентрацію шляхом придбання компанії "Білдін-Груп" частки у статутному капіталі компанії "Юкрейн Терра Компанії". Створена у 2021 році "Юкрейн Терра Компанії" є власником земельних ділянок в Одесі, призначених для житлового будівництва.

Засновником "Юкрейн Терра Компанії" зі статутним капіталом 75,5 млн. грн. був Smart Holding, кінцевим бенефіціаром – Вадим Новинський.

Створене у 2021 році "Білдін-Груп" не здійснює господарської діяльності. Його кінцевим бенефіціаром є громадянин Грузії Володимир Акаєв. Він також є кінцевим бенефіціаром компаній "Промринок "Котовський", "Одеські апартаменти" та "Готель плюс".

Акаєв раніше позиціонував себе в Україні як російський бізнесмен. У Росії Акаєв відомий як власник "Трійки Ассет Менеджмент", був співвласником російського "Трійка-Д банку" з підприємцем Олександром Грановським.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Smart Holding, "Юкрейн Терра Компанії" створена для реалізації нових девелоперських проєктів та управління об'єктами нерухомості.

"Рішення продати суттєву частку в компанії пов'язане з втратою актуальності для реалізації девелоперського проєкту в Одесі, тому що основний пріоритет групи – реалізація девелоперських проєктів у центральному регіоні України", – прокоментували у пресслужбі.

За даними одеських девелоперів, мова йде про ділянки в сел. Котовський (один із районів Одеси), які раніше планувалися для розвитку мережі Amstor.

Економічна правда

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нерухомість будівництво Одеса Новинський

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