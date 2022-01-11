США схвалили виділення Україні 200 мільйонів доларів військової допомоги

Наприкінці грудня адміністрація президента США Джо Байдена схвалила виділення Україні додаткової військової допомоги на 200 млн доларів.

Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на джерела.

Зазначається, що допомогу схвалили за декілька тижнів до переговорів з Росією і без привертання до неї зайвої уваги. На початку цього місяця адміністрація Білого дому тихо повідомила Конгрес про своє рішення.

За словами джерел, на які посилається CNN, пакет допомоги включав оборонне обладнання, яке США постачали в минулому, включаючи стрілецьку зброю і боєприпаси, системи захищеного зв'язку, медичне обладнання, запасні частини та інше обладнання.

Зазначається, що доставка обладнання займе деякий час.

Станом на середину грудня США надали Україні допомогу в сфері безпеки на суму понад 450 мільйонів доларів.

В оборонному бюджеті США на 2022 рік передбачено виділення 300 мільйонів доларів Києву в рамках ініціативи щодо надання допомоги Україні у сфері безпеки, зокрема – на підтримку українських збройних сил.

Нагадаємо, Росія на переговорах у Женеві з делегацією США висунула принципові умови, без яких вважає прогрес в інших питаннях малоймовірним. Усі вони стосуються так званих "гарантій безпеки" та діяльності Альянсу на території країн-членів, які приєдналися до НАТО після 1997 року.

Сполучені Штати відкинули безпекові пропозиції Росії, включаючи вимоги не приймати Україну до НАТО.

Детально про результати переговорів дивіться у відео ЄвроПравди "Зони впливу у Європі".

Детальний аналіз запропонованих Росією договорів, про які йшла мова на переговорах зі США і НАТО, читайте у публікації "Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України"

Європейська правда