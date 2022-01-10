Фонд Гейтса інвестує 15 мільярдів доларів в екологічно чисті технології

getty images

Фонд Breakthrough Energy Catalyst, який підтримує мільярдер Білл Гейтс, планує інвестувати до 15 млрд доларів у проєкти екологічно чистих технологій у США, ЄС та Великій Британії.

Про це заявив керуючий директор BEC Джона Голдман, пише Financial Times.

Breakthrough Energy Catalyst, який залучилв 1,5 мільярда доларів приватного капіталу від філантропів і компаній, інвестуватиме в чотири ключові сфери: пряме уловлювання повітря, зелений водень, авіаційне паливо та технології зберігання енергії.

Керуючий директор BEC Джона Голдман заявив Financial Times, що фонд мобілізує до 15 мільярдів доларів, використовуючи інноваційні фінансові структури та партнерські угоди.

Кошти надаватимуться у вигляді благодійних пожертвувань, інвестицій в акції та угод на придбання продуктів.

Інвестиції від Breakthrough Energy Catalyst отримають великі екологічні проєкти, які не можуть бути здійснені без серйозних фінансових вливань.

Фонд є частиною групи Breakthrough Energy, яку започаткував Гейтс у 2015 році.

"Його підрозділ Breakthrough Energy Ventures надає венчурний капітал новачкам у сфері зелених технологій і включає до свого правління та інвесторів інших відомих засновників бізнесу, таких як Мукеш Амбані, Джефф Безос, Масайоші Сон", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда