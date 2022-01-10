США допускають зупинку експорту електроніки до РФ у разі вторгнення

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США разом із союзниками розглядають можливість накласти ембарго на поставки електроніки та програмного забезпечення до РФ у разі її вторгнення в Україну.

Про це повідомляє видання Associated Press, The New York Times.

А саме, на додаток до енергетичних санкцій та обмеження на експорт споживчих товарів Штати та союзники розглядають заборону на продаж до Росії електронних компонентів, програмного забезпечення тощо.

Таким чином Росія може опинитися поряд із Кубою, Іраном, Північною Кореєю та Сирією як країнами, на які накладені найбільші торговельні санкції.

Це означатиме значно обмежену можливість Росії імпортувати інтегральні схеми та продукцію, що їх містить, внаслідок домінування американських технологій на світовому ринку.

Як зазначає NYT, заборона стосуватиметься не лише американських виробників, а й європейських, південнокорейських та інших іноземних виробників. Усіх, хто використовує американські мікросхеми чи програмне забезпечення.

На відміну від Китаю, Росія не має масштабного виробництва такої продукції. Відтак такого технологічного ембарго може поширитися на авіаційну електроніку, верстати, смартфони, ігрові консолі, планшети та телевізори. Та передусім – на критично важливу російську промисловість, зокрема на сектор оборони та цивільної авіації.

Як наслідок, це вдарить по високотехнологічним амбіціям Росії у сфері штучного інтелекту чи квантових обчислень.

Нагадуємо:

Високопосадовці США та Росії офіційно розпочали в понеділок в Женеві свої переговори щодо безпеки в рамках низки дипломатичних зустрічей в Європі цього тижня, спрямованих на послаблення напруженості довкола України.

12 січня аналогічні перемовини відбудуться між Росією та НАТО.

Напередодні переговорів з Росією посадовці в США висловили можливість поступової зміни рішень щодо майбутніх стратегічних позицій США в Європі, але водночас вони пригрозили РФ наджорсткими санкціями у разі вторгнення в Україну.

Економічна правда