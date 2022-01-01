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У найбільших транзакціях грудня гроші на компенсацію тарифів та "еПідтримка"

Субота, 1 січня 2022, 14:45

Серед топ-5 найбільших транзакцій грудня 2021 року субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах та кошти на  "еПідтримку" для вакцинованих.

Про це йдеться в системі spending.

Топ 5 транзакцій:

  • Субвенція для компенсації різниці в тарифах для Харківської обл - 5 млрд
  • Надання допомоги в рамках Програми "єПідтримка" - 4,4 млрд
  • Субвенція для компенсації різниці в тарифах для Донецької обл - 2 млрд
  • Субвенція для компенсації різниці в тарифах для Харківської обл -  2 млрд
  • Субвенція для компенсації різниці в тарифах для Донецької обл - 1,6 млрд

Нагадуємо:

Раніше Мінрегіон повідомляв, що громади отримали з державного бюджету 22,03 мільярда гривень субвенції для компенсації різниці в тарифах, що спрямовується на погашення заборгованості підприємств теплопостачання за спожитий газ перед НАК "Нафтогаз" України.

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Економічна правда
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