У найбільших транзакціях грудня гроші на компенсацію тарифів та "еПідтримка"
Субота, 1 січня 2022, 14:45
Серед топ-5 найбільших транзакцій грудня 2021 року субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах та кошти на "еПідтримку" для вакцинованих.
Про це йдеться в системі spending.
Топ 5 транзакцій:
- Субвенція для компенсації різниці в тарифах для Харківської обл - 5 млрд
- Надання допомоги в рамках Програми "єПідтримка" - 4,4 млрд
- Субвенція для компенсації різниці в тарифах для Донецької обл - 2 млрд
- Субвенція для компенсації різниці в тарифах для Харківської обл - 2 млрд
- Субвенція для компенсації різниці в тарифах для Донецької обл - 1,6 млрд
Нагадуємо:
Раніше Мінрегіон повідомляв, що громади отримали з державного бюджету 22,03 мільярда гривень субвенції для компенсації різниці в тарифах, що спрямовується на погашення заборгованості підприємств теплопостачання за спожитий газ перед НАК "Нафтогаз" України.
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