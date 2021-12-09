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В Україні запроваджують електронну чергу на перетин кордону

Четвер, 9 грудня 2021, 16:20
 
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Кабінет міністрів запроваджує експериментальний проєкт "Електронна черга перетину кордону", який дозволить швидко проходити оформлення в пунктах пропуску.

Джерело: сайт уряду за результатами засідання 9 грудня

Пряма мова прем’єр-міністра Дениса Шмигаля: "Ідея роботи черги доволі проста: бронювання часу, коли можна перетнути кордон. Проект дозволить швидко проходити оформлення на кордоні, а транспортним засобам – не простоювати по декілька днів".

Деталі: Він додав, що також створять комфортні зони очікування на кордоні.

А загалом запровадження "Електронної черги" покращить імідж України та інвестиційний клімат.

Шмигаль пояснив, що Україна має значний транспортний потенціал, і українські пункти пропуску на кордоні не повинні ставати перепоною.

Він також додав, що у найближчі 3 роки модернізують 20 та побудують 12 нових пунктів пропуску за майже 10 млрд грн.

Українська правда

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