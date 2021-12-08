Visa консультуватиме банки та бізнес з питань криптовалюти

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Платіжна система Visa запускає консультаційний центр з питань криптовалюти для компаній, центральних і комерційних банків.

Про це повідомляє Reuters.

Така послуга спрямована на банки, які намагаються збільшити або утримати кількість клієнтів завдяки пропозиціям з криптовалютою. Також можуть бути зацікавлені центральні банки, що розглядають роботу з цифровими валютами та рітейлери, які планують посилювати роботу з NFT.

Зокрема, нове дослідження компанії показало, що майже 40% опитаних власників криптовалют планують протягом року змінити свій банк на той, який пропонує продукти, пов’язані з криптовалютою.

Відтак Visa пропонуватиме послуги своїх освітніх закладів, що спеціалізуватимуться на криптовалюті, а також дозволить клієнтам використовувати платіжну систему Visa у власних цифрових пропозиціях. Крім того, клієнти зможуть отримати допомогу в управлінні внутрішніми операціями.

Цього року Visa планує запустити послуги, які дозволять купувати, продавати та зберігати цифрову валюту через своїх банківських партнерів.

Водночас у коментарі Reuters фінансовий директор Visa Васант Прабху заявив, що для використання, наприклад, біткоіну, як засобу платежу, необхідна стабільність його котирувань.

"Якщо ціна буде коливатися від 60 тисяч до 50 тисяч доларів за декілька годин, продавцю буде дуже складно прийняти (біткоін) як валюту", – розповів він. Прабху додав, що не знає, чи стануть коли-небудь криптовалюти платіжним засобом. Водночас він додав, що це можливо для цифрових валют, прив’язаних до реальних активів.

Економічна правда



