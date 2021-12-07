Батьківський контроль і нагадування про перерви: Instagram вводить функції безпеки підлітків

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Соцмережа Instagram представила нові функції, які "зроблять її безпечнішою для підлітків" - зокрема, нагадування про необхідність робити перерви під час перегляду контенту та функція батьківського контролю.

Про це повідомив у своєму блозі глава Instagram Адам Моссері.

За його словами, функція батьківського контролю дозволяє батькам відстежувати, як довго їх діти використовують програму, та встановлювати тимчасові обмеження.

Функція нагадувань про перерви уже доступна у США, Великій Британії, Австралії, Канаді, Ірландії та Новій Зеландії.

Запуск функції батьківського контролю запланований у березні.

При цьому, Instagram (належить компанії Meta Марка Цукерберга) оголосила про запуск кількох нових функцій 7 грудня - напередодні слухання у Конгресі США за участю глави Instagram Адама Моссері.

8 грудня Моссері вперше дасть свідчення з приводу повідомлень про те, що Facebook і Instagram знали, що соцмережі викликають серйозні психологічні проблеми у підлітків, і не просто не вживали жодних заходів, а посилювали ситуацію, оскільки це сприяє зростанню залучення користувачів.

"Програма Take A Break з певною частотою надсилає користувачу повідомлення про те, що від перегляду стрічки потрібно відпочити.

Цей сервіс вже став доступним у США, Великій Британії, Австралії, Канаді, Ірландії та Новій Зеландії для всіх користувачів, хоча був розроблений спеціально для підлітків. Останні повинні підключити його. Вони можуть закривати повідомлення та повертатися до перегляду стрічки, якщо захочуть. В інших країнах сервіс почне працювати на початку наступного року", - пояснили в Instagram.

За словами речниці Instagram Лізи Креншоу, повідомлення надсилатимуться молодим людям після 20 хвилин використання програми.

Потім користувачі можуть встановити нагадування на 10, 20 або 30 хвилин. За її словами, згідно з результатами тестування, після того, як підлітки встановлюють нагадування, більше 90% їх уже не вимикають.

У березні в соцмережі буде доступна функція батьківського контролю.

"Батьки зможуть відстежувати, як довго їх діти використовують програму, та встановлювати тимчасові обмеження", - пояснює компанія.

За словами Креншоу, для цього підлітки мають надати доступ до облікового запису своїм батькам. У соцмережі підкреслили, що це "збереже автономність підлітків і забезпечить їхню безпеку".

При цьому, ще одне нововведення - можливість забороняти згадувати в публікаціях облікові записи підлітків, на які вони не підписані.

Також,якщо підліток буде "надто багато цікавитися якоюсь однією темою", соцмережа почне рекомендувати йому контент іншої тематики.

Крім цього, Моссері анонсував функцію, яка дасть користувачам можливість одночасно видаляти великий обсяг фото чи відео, а також коментарі та лайки. Планується, що її тестування розпочнеться у січні.

Нагадаємо:

Раніше The Wall Street Journal, посилаючись на огляд внутрішніх документів компанії, які включали звіти про дослідження, онлайн-обговорення співробітників і проєкти презентацій для вищого керівництва, повідомив, що, хоча дослідники Facebook виявили "згубні наслідки платформи", компанія не змогла їх виправити.

У статтях Wall Street Journal зазначалося, що Facebook звільнив високопоставлених користувачів від деяких або всіх своїх правил, применшив негативний вплив Instagram на молодь, вніс зміни до свого алгоритму, що зробив платформу "злішою", і мав слабку реакцію на тривогу співробітників з приводу того, як платформа використовується торговцями людьми в країнах, що розвиваються.

Генеральний директор Facebook Inc Марк Цукерберг заявив, що звинувачення в тому, що компанія ставить прибуток вище безпеки користувачів, "просто не відповідають дійсності".

Незадовго до заяви Цукерберга колишня співробітниця Facebook Френсіс Хоген дала свідчення на слуханнях в Сенаті про свій досвід роботи і внутрішнє дослідження, яке, за її словами, показало, що компанія приділяє пріоритетну увагу прибутку.

Хоген заявила, що Facebook зазвичай приймає рішення, які ставлять інтереси бізнесу вище безпеки користувачів. За її словами, "були конфлікти інтересів між тим, що було добре для суспільства, і тим, що було добре для Facebook".

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Економічна правда