Ціни на газ у Європі зросли на тлі заяв про можливі санкції проти РФ

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Ціни на газ у Європі на відкритті торгів 7 грудня піднялися вище 1100 доларів за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на дані біржі ICE.

Як зазначає агентство, ф'ючерси підскочили, оскільки трейдери зважають на ризик запровадження нових міжнародних санкцій проти провідного постачальника - РФ, якщо та наважиться на масштабне вторгнення в Україну.

Видання нагадує, що у вівторок президент США Джо Байден проведе зустріч із президентом РФ Путіним.

Котирування на головному європейському хабі TTF у Нідерландах підскочили на 7,6%.

"Ринок знову втягнувся в геополітичні події, оскільки занепокоєння щодо ситуації на кордоні РФ з Україною підвищують перспективи нових санкцій проти Росії", - каже представник Saxo Bank A/S Оле Хансен.

Станом на 10:44 в Амстердамі вартість газу на хабі у Нідерландах досягала 96,75 євро за мегават-годину (1146 дол за тисячу кубів).

Нагадаємо, 7 грудня має відбутися відеозустріч Джо Байдена та Володимира Путіна.

Минулий тиждень позначився серією заяв з боку Російської Федерації про те, що вона хоче "домовленостей на папері", які дали би Кремлю гарантії, що Україна не стане членом НАТО, та звинуваченнями у тому, що це Альянс спровокував ескалацію, нарощуючи присутність біля кордонів РФ. Зі свого боку, західні союзники висловили потужну підтримку Україні.

США Ентоні Блінкен заявив, що Кремль попередили про болючі санкції, які раніше не застосовувалися, якщо РФ наважиться на нову агресію проти України.

У США розглядають широкий набір санкцій проти Росії, аж до відключення від системи SWIFT, якщо президент РФ Владімір Путін наважиться на масштабне вторгнення в Україну.

Економічна правда