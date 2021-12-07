На шпиталізацію пацієнтів з COVID-19 витратять на 5 мільярдів більше від плану

фото ельдара Сарахмана, УП

До кінця року обсяг бюджетних видатків на лікування пацієнтів з COVID-19 на стаціонарі у 2021 році складе близько 14,8 млрд грн замість 9 млрд грн, які було закладено на початку року. Станом на листопад місяць вже витрачено 10,2 млрд грн.

Про це повідомляє експертна організація StateWatch із посиланням на офіційну відповідь Національної служби здоров’я України.

На початку цього року МОЗ для забезпечення реалізації пакетів медгарантій для хворих на COVID-19 в бюджетному паспорті передбачило 9 млрд грн.

Кошти планувалося витратити для близько 258 тис госпіталізованих осіб з коронавірусом.

"Натомість в НСЗУ повідомили, що у 2021 році після внесених змін до бюджету за цим напрямом очікуваний обсяг видатків становить 14,8 млрд грн, а кількість пацієнтів, що скористалися цим пакетом медгарантій, станом на листопад становить 471 тис осіб.

Тобто майже вдвічі більше осіб, ніж було заплановано на початку року", - йдеться у повідомленні.

Станом на листопад за напрямом витрат на мадгарантії для пацєнтів з COVID-19 вже було витрачено 10,2 млрд грн.

Кошти реалізуються НСЗУ за бюджетною програмою "Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення" на 2021 рік, яка містить напрям видатків на лікування хворих на COVID-19 на стаціонарі.

У показниках бюджетної програми закладено, що витрати на лікування одного хворого на COVID-19 на стаціонарі у 2021 році складають в середньому 35 тис грн", - додають в StateWatch.

За розрахунками аналітиків StateWatch, цього року середня вартість повного курсу вакцинації для однієї людини становить близько 552 грн.

За даними МОЗ, 91,1% госпіталізованих були невакцинованими жодною дозою. Оцінений Національною академією наук України (НАНУ) розрахунковий рівень ефективності використаних в Україні вакцин становить 87% при повній вакцинації та 67% при вакцинації однією дозою дводозної вакцини.

Водночас рівень захисту від реанімування (основної ланки витрат коштів, передбачених на лікування) та виникнення ускладнень перевищує 95% у разі повної вакцинації незалежно від виробника та типу вакцини.

У StateWatch заявили про необхідність уряду перерозподілити кошти держбюджету для забезпечення рівня вакцинації населення України не менш ніж 70%.

Раніше повідомлялось, що Міністерство охорони здоров’я вже витратило 81% коштів, передбачених на вакцинацію населення України від COVID-19 у 2021 році за бюджетною програмою "Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2".

Економічна правда