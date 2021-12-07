Корупція та пандемія: Мінекономіки назвало головні ризики для України
У консенсус-прогнозі Мінекономіки названі головні ризики для української економіки, також погіршений прогноз зростання ВВП на 2021 та 2022 роки.
Про це йдеться у консенсус-прогнозі Міністерства економіки.
Предовсім, аналітики підкреслили ризики, пов’язані з пандемією COVID-19. Саме виникнення нової хвилі визначено чільним ризиком для розвитку ринків – як зовнішніх, так і внутрішніх. За десятибальною шкалою, його оцінюють у 8 балів цьогоріч та у 7 балів наступного року.
"У подальшому на 2023-2024 роки оцінки для даних ризиків з року в рік суттєво зменшуються, що є свідченням того, що більшість експертів схиляється до думки можливого подолання пандемії у найближчий період", – зауважуть у прогнозі.
Натомість єдиним внутрішнім ризиком, високі оцінки якого не змінюються впродовж останніх років, є "Збереження високого рівня корупції", що наразі займає першість серед високих інтегральних оцінок: 10 у 2021 році та 9 у 2022 році, хоча його оцінка з роками послаблюється.
Серед найбільших ризиків визначено посилення гібридних загроз національній безпеці з боку РФ. Його оцінка поступово зростає з 7 у 2021 році до максимальної позначки у 10 балів у 2024 році.
Наступним ризиком є суттєве зростання цін на світових енергетичних ринках, що експерти оцінили у 9 балів наступного року та 7 – у 2023 - 2024 роках.
Також у Мінекономіки визначають можливе збереження низької кредитної активності комерційних банків та оцінюють його у 8 балів упродовж 2021 - 2022 років зі зменшенням до 6 у 2024 році.
Недостатньо швидке проведення реформ експертна команда оцінила у 8 балів протягом 2021 - 2022 років та у 7 на 2023 - 2024 роки.
Цікаво, що аналітики оцінили ризик значного підвищення цін на комунальні тарифи у 8 балів вже наступного року. Натомість у 2021, 2023 та 2024 роках оцінка не перевищує 5 балів.
Також у консенсус-прогнозі додали ризик дефіциту коштів в економіці, що гальмуватиме розвиток на шляху відновлення економічної активності. Його оцінили у 8 балів упродовж 2021 - 2023 років та у 7 балів до 2024 року.
Ризики, пов’язані з обмеженням чи припиненням транзиту газу РФ через Україну, експерти оцінили стримано – від 2 до 7 балів на 2022-2024 роки. Це може бути пов’язано з тим, що Газпром гарантовано оплачуватиме обсяги законтрактованого транзиту до 2024 року включно, незалежно від фізичних його обсягів.
Щодо макропрогнозу, оцінки зростання ВВП на 2021 та 2022 роки дещо погіршилися. У таблиці наведено дані щодо ВВП, інфляції та безробіття.
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Показник/Період
|Консенсус- прогноз
(на жовтень)
|Прогноз МВФ
(на жовтень)
|Світовий банк
(на жовтень)
|ЄБРР
(на листопад)
|2021
|2022
|2021
|2022
|2021
|2022
|2021
|2022
|ВВП
|номінальний, млрд грн
|5 118,3
|5 792,5
|х
|х
|х
|х
|% реальної зміни
|3,4
|3,6
|3,5
|3,6
|3,8
|3,5
|3,5
|3,5
|Інфляція, %
|середня за рік
|109,4
|108,0
|109,5
|107,1
|х
|х
|х
|х
|грудень до грудня попереднього року
|110,6
|106,5
|110,2
|106,0
|105,0
|105,0
|х
|х
|Рівень безробіття,
у % до робочої сили віком 15–70 років
|9,4
|9,0
|9,7
|8,7
|х
|х
|х
|х
Крім того, згідно консенсус-прогнозу у 2023-2024 роках реальний ВВП України зростатиме на 3,4% та 4% відповідно. Інфляцію оцінюють у 6,7% та 6%.
Економічна правда
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