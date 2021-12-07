Корупція та пандемія: Мінекономіки назвало головні ризики для України

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У консенсус-прогнозі Мінекономіки названі головні ризики для української економіки, також погіршений прогноз зростання ВВП на 2021 та 2022 роки.

Про це йдеться у консенсус-прогнозі Міністерства економіки.

Предовсім, аналітики підкреслили ризики, пов’язані з пандемією COVID-19. Саме виникнення нової хвилі визначено чільним ризиком для розвитку ринків – як зовнішніх, так і внутрішніх. За десятибальною шкалою, його оцінюють у 8 балів цьогоріч та у 7 балів наступного року.

"У подальшому на 2023-2024 роки оцінки для даних ризиків з року в рік суттєво зменшуються, що є свідченням того, що більшість експертів схиляється до думки можливого подолання пандемії у найближчий період", – зауважуть у прогнозі.

Натомість єдиним внутрішнім ризиком, високі оцінки якого не змінюються впродовж останніх років, є "Збереження високого рівня корупції", що наразі займає першість серед високих інтегральних оцінок: 10 у 2021 році та 9 у 2022 році, хоча його оцінка з роками послаблюється.

Серед найбільших ризиків визначено посилення гібридних загроз національній безпеці з боку РФ. Його оцінка поступово зростає з 7 у 2021 році до максимальної позначки у 10 балів у 2024 році.

Наступним ризиком є суттєве зростання цін на світових енергетичних ринках, що експерти оцінили у 9 балів наступного року та 7 – у 2023 - 2024 роках.

Також у Мінекономіки визначають можливе збереження низької кредитної активності комерційних банків та оцінюють його у 8 балів упродовж 2021 - 2022 років зі зменшенням до 6 у 2024 році.

Недостатньо швидке проведення реформ експертна команда оцінила у 8 балів протягом 2021 - 2022 років та у 7 на 2023 - 2024 роки.

Цікаво, що аналітики оцінили ризик значного підвищення цін на комунальні тарифи у 8 балів вже наступного року. Натомість у 2021, 2023 та 2024 роках оцінка не перевищує 5 балів.

Також у консенсус-прогнозі додали ризик дефіциту коштів в економіці, що гальмуватиме розвиток на шляху відновлення економічної активності. Його оцінили у 8 балів упродовж 2021 - 2023 років та у 7 балів до 2024 року.

Ризики, пов’язані з обмеженням чи припиненням транзиту газу РФ через Україну, експерти оцінили стримано – від 2 до 7 балів на 2022-2024 роки. Це може бути пов’язано з тим, що Газпром гарантовано оплачуватиме обсяги законтрактованого транзиту до 2024 року включно, незалежно від фізичних його обсягів.

Щодо макропрогнозу, оцінки зростання ВВП на 2021 та 2022 роки дещо погіршилися. У таблиці наведено дані щодо ВВП, інфляції та безробіття.