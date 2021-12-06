"Укренерго" надало аварійну допомогу енергосистемі Польщі

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Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" 6 грудня на запит польського оператора системи передачі Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) надав енергомережі Польщі аварійну допомогу з ОЕС України.

Про це повідомляє прес-служба "Укренерго".

Час подачі електроенергії - з 9:00 до 16:00 (за київським часом).

Загальний обсяг аварійної допомоги склав 945 МВт·год (135 МВт рівним графіком упродовж семи годин поспіль).

"Для надання зазначеної аварійної допомоги блок №7 Добротвірської ТЕС було перефіксовано на ПЛ 220 кВ Добротвірська ТЕС - Замость", - доають в "Укренерго".

"Аварійну допомогу, як крайній захід в балансуванні енергосистеми, активують всі країни, з якими синхронізована енергосистема України, в тому числі держави ЄС, які є членами ENTSO-E.

Застосування такого механізму у випадку порушення режиму роботи енергосистеми відповідає європейській практиці синхронної роботи в енергооб’єднанні (де кожен з учасників енергооб’єднання зобов’язаний мати підписані угоди про аварійну допомогу з усіма сусідніми операторами системи передачі)", - пояснили в НЕК.

Надання аварійної допомоги для PSE відбулося в рамках підписаного 5 серпня 2019 року договору з Укренерго.

У компанії пояснили, що аварійна допомога не є комерційним імпортом.

"Комерційним імпортом займаються виключно учасники ринку (трейдери, постачальники і т.д.), які законтрактували відповідний обсяг з іноземними контрагентами", - додали в "Укренерго".

Економічна правда