В стартапі Reface скорочення працівників та нестача коштів — ЗМІ

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За повідомленням видання DOU, в стартапі Reface, який дозволяє користувачам змінювати обличчя у відео звільняють одразу 70 спеціалістів, щоб зробити оптимізацію.

Про це йдеться у матеріалі.

"Троє співробітників Reface на умовах анонімності повідомили нам, що в компанії були скорочення. Один вказав, що в список на звільнення потрапили 70 людей, інший співробітник зазначив, що таких було 120", - йдеться у статті.

Також видання зазначає з посиланням на джерела, близькі до Reface, що

на початку 2021 року компанія отримала 5,5 млн дол інвестицій і не зробила жодне із завдань згідно з цих раундів. Тому засновники намагалися отримати ще грошей, але всі фонди відмовили (через дуже низькі продуктові показники). "Таким чином, у компанії зараз дуже мало грошей", - резюмують там.

Натомість у самій компанії зазначили, що за 2021 рік Reface найняв 180 людей, а команда виросла у 5 разів, до 250 людей.

"Для того, щоб посилити нові напрямки та збалансувати джуніорів та сеніорів, ми прийняли рішення оптимізувати команду. Останнім часом Reface скоротив 18% співробітників, реорганізовуючи їх в cуміжні компанії з нашої екосистеми. На цьому оптимізація завершена", - йдеться у повідомленні.

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