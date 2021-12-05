За останні 11 років вчасно закон про бюджет приймався лише один раз

З 2011 до 2022 року закон про бюджет на наступний рік зазвичай приймався із запізненням, так лише бюджет на 2020 повністю був ухвалений згідно бюджетного кодексу.

Про це йдеться у повідомленні KSE.





В таблиці зображено своєчасність прийняття бюджету за останніх 11 років, де: зелений колір - голосування за бюджет в терміни визначені Бюджетним кодексом. А червоний колір - голосування за бюджет пізніше за терміни визначені Бюджетним кодексом.

Так спроби вкластись хоча б в одне з читань по строкам вдались у бюджетах на 2012, 2017 та 2019.

Нагадуємо:

2 грудня Верховна Рада України прийняла Закон про держбюджет на 2022 рік.