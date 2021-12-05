За останні 11 років вчасно закон про бюджет приймався лише один раз
Неділя, 5 грудня 2021, 10:00
З 2011 до 2022 року закон про бюджет на наступний рік зазвичай приймався із запізненням, так лише бюджет на 2020 повністю був ухвалений згідно бюджетного кодексу.
Про це йдеться у повідомленні KSE.
В таблиці зображено своєчасність прийняття бюджету за останніх 11 років, де: зелений колір - голосування за бюджет в терміни визначені Бюджетним кодексом. А червоний колір - голосування за бюджет пізніше за терміни визначені Бюджетним кодексом.
Так спроби вкластись хоча б в одне з читань по строкам вдались у бюджетах на 2012, 2017 та 2019.
Нагадуємо:
2 грудня Верховна Рада України прийняла Закон про держбюджет на 2022 рік.
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