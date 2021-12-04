Бюджетне відшкодування ПДВ за листопад – найбільше у 2021 році
Загальний обсяг бюджетного відшкодування ПДВ в листопаді склав 17,7 млрд грн (на 3,5 млрд грн більше ніж за попереднім рекордом у вересні – 14,2 млрд грн).
Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та пуьлічного управління
"Кількість успішних операцій за місяць дещо вища середньорічних показників – 3878, як і середній час відшкодування - 36 діб (середньорічний показник 33 доби)", - йдеться у повідомленні.
ТОП-5 компаній по бюджетному відшкодуванню ПДВ за листопад:
1. ТОВ СП "НІБУЛОН"- 1,22 млрд грн
КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.
2. ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" – 882 млн грн
КВЕД 24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів.
3. ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД"- 616 млн грн
КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.
4. ТОВ "АДМ ЮКРЕЙН"- 790 млн грн
КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.
5. ПАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" - 667 млн грн
КВЕД 46.21 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів.
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