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Бюджетне відшкодування ПДВ за листопад – найбільше у 2021 році

Субота, 4 грудня 2021, 10:00

Загальний обсяг бюджетного відшкодування ПДВ в листопаді склав 17,7 млрд грн (на 3,5 млрд грн більше ніж за попереднім рекордом у вересні – 14,2 млрд грн). 

Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та пуьлічного управління

"Кількість успішних операцій за місяць дещо вища середньорічних показників – 3878, як і середній час відшкодування - 36 діб (середньорічний показник 33 доби)", - йдеться у повідомленні. 

ТОП-5 компаній по бюджетному відшкодуванню ПДВ за листопад:

1.   ТОВ СП "НІБУЛОН"- 1,22 млрд грн

КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.  

2.   ПРАТ "ММК ІМ. ІЛЛІЧА" – 882 млн грн

КВЕД  24.10 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів.

3.   ТОВ "КЕРНЕЛ-ТРЕЙД"- 616 млн грн

КВЕД  46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.   

4.   ТОВ "АДМ ЮКРЕЙН"- 790 млн грн

КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин.

5.   ПАТ "ЗАПОРІЖСТАЛЬ" - 667 млн грн

КВЕД 46.21 Виробництво чавуну, сталі та феросплавів.

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Економічна правда
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