Німеччина закриває половину з шести своїх АЕС

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Німеччина в п'ятницю закриває половину з шести своїх атомних електростанцій, які все ще діють.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Рішення поступово відмовитися від ядерної енергетики та перейти від викопного палива до відновлюваної енергії вперше було прийнято лівоцентристським урядом Герхарда Шредера у 2002 році.

Його наступниця Ангела Меркель скасувала своє рішення продовжити термін експлуатації німецьких атомних станцій після катастрофи на Фукусімі в Японії в 2011 році і встановила 2022 рік як останній термін для їх закриття.

Три реактори, які зараз закриваються, були вперше введені в експлуатацію в середині 1980-х років. Разом вони забезпечували електроенергією мільйони німецьких домогосподарств протягом майже чотирьох десятиліть.

Одна з електростанцій — Брокдорф, розташована приблизно в 40 кілометрах на північний захід від Гамбурга на річці Ельбі — стала особливим центром антиядерних протестів, які були розпалені Чорнобильською катастрофою 1986 року.

Інші дві АЕС - Гронде, приблизно в 40 кілометрах на південь від Ганновера, і Грундреммінген, в 80 кілометрах на захід від Мюнхена.

В Німеччині вже звучали заклики переглянути рішення про припинення використання ядерної енергії, оскільки вже діючі електростанції виробляють відносно мало вуглекислого газу. Прихильники атомної енергії стверджують, що вона може допомогти Німеччині досягти кліматичних цілей щодо скорочення викидів парникових газів.

Європейська правда