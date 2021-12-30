Tesla відкликає 500 тисяч електрокарів
Американська компанія Tesla відкликає сотні тисяч електромобілів Model 3 та Model S через проблеми з багажником та капотом.
Про це повідомляє Barron's з посиланням на лист Національного управління безпекою руху на трасах США.
Компанія повідомила про проблеми при відкритті та закритті багажника та капота у Model 3 2017-2020 років виробництва та Model S 2014-2021 років.
Tesla уточнила, що у понад 355 тис. електромобілях Model 3 можуть бути пошкоджені дроти камери заднього виду під час відкриття та закриття багажника. У майже 120 тис. електрокарах Model S може виявитися зміщеною засувка, що закриває капот, що потенційно може призвести до несподіваного відкриття капота і заважати огляду водія.
Обидва дефекти збільшують ризики потрапляння в аварію, зазначається у листі. Tesla повідомила, що проведе інспекцію в автомобілях партії, що відкликається, і виправить виявлені дефекти.
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