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Путін заявив, що допустить білоруські підприємства до держзакупівель у Росії

Четвер, 30 грудня 2021, 11:00
 
Getty images

Президент Росії Володимир Путін найближчим часом доручить своєму уряду допустити білоруські підприємства до державних закупівель у Росії.

Джерело: білоруська служба "Радіо Свобода"

Деталі: Про це президент Росії заявив під час розмови з Олександром Лукашенком у Санкт-Петербурзі в середу.

Як зазначив Путін, допуск білоруських виробників до державних закупівель піде на користь Росії, оскільки "підвищить рівень конкуренції на ринку" і "значно розширить можливості" для білоруського бізнесу.

Що передувало: Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про спільні військові навчання в Білорусі на початку 2022 року.

Передісторія

Про заплановану зустріч повідомили 24 грудня. Путін і Лукашенко в листопаді підписали чергову угоду, яка посилює інтеграцію Білорусі й Росії в єдину "союзну державу". Попередня зустріч відбулася у вересні.

Українська правда

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Путін Росія компанії Білорусь

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