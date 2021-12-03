На Київщині викрили незаконний видобуток 500 тисяч тонн піску на 100 мільйонів

На Київщині викрили незаконний видобуток піску на 100 млн грн - орієнтовний обсяг незаконно видобутого піску становить понад 500 тис тонн.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

"Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо незаконного видобування корисних копалин. Поліцейські встановили, що організована злочинна група упродовж незаконно видобувала пісок з водойми каскаду озер на території Фастівського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначаєься, що на підставі ухвали суду слідчі Нацполіції та оперативники управління стратегічних розслідувань в Київській області провели огляд земельних ділянок, на яких здійснювався несанкціонований видобуток піску.

"Правоохоронці вилучили чотири земснаряди, вантажні автомобілі та екскаватори. Крім того, правоохоронці виявили документи і печатки, які використовувалися для їх складання. Слідчі дії відбувалися за участі прокурорів Офісу генерального прокурора", - додали у відомстві.

Орієнтовний обсяг незаконно видобутого піску становить понад 500 тисяч тонн. Сума збитків, завдана державі, становить 100 мільйонів гривень.

"Досудове розслідування у кримінальному провадежнні, розпочатому за ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр, незаконне видобування корисних копалин) та ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) ККУ триває. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років", - резюмували у Наполіції.

Економічна правда