АМКУ оштрафував компанії групи Бахматюка на 10 мільйонів: у чому причина

Олег Бахматюк фото: Укрлендфармінг

Антимонопольний комітет оштрафував компанії групи "Авангард" Олега Бахматюка на 10,7 млн грн за концентрації без дозволу.

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

У регуляторі заявили, що завершили розгляд справи щодо 18 порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

"Комітет виявив ці порушення у процесі дослідження загальнодержавного ринку яєць курячих в шкарлупі. Від початку розслідування велося в рамках чотирьох окремих справ.

Зокрема АМКУ встановив, що протягом 2018-2019 років одна з компаній групи "Авангард" - ПНВК "ІНТЕРБІЗНЕС" збільшила кількість філій за рахунок суборенди активів шести птахофабрик. Під час розгляду цих справ Комітетом додатково було виявлено факти набуття в суборенду ще трьох птахофабрик", - йдеться у повідомленні.

Таким чином загальна кількість виявлених порушень склала 18, додають в Комітеті.

"Оскільки всі справи мали однакову кваліфікацію порушень, пов’язаність відповідачів відносинами контролю та однакові схеми набуття контролю, їх було об’єднано в одну.

Схема набуття контролю над підприємствами виглядала наступним чином: окремі маловідомі і дрібні суб’єкти господарювання, що входили до складу групи компаній "Авангард" й не займалися виробництвом курячих яєць, брали оренду птахофабрики і одразу передавали ці активи в суборенду ПНВК "ІНТЕРБІЗНЕС" - підприємству своєї групи, що виробляє та реалізує курячі яйця, в тому числі і на зовнішні ринки. На набутих активах ПНВК "ІНТЕРБІЗНЕС" одразу розпочав виробництво", - додали в регуляторі.

В АМКУ заявляють, що фактичне використання ПНВК "ІНТЕРБІЗНЕС" взятих в суборенду птахофабрик призвело до збільшення частки групи компаній "Авангард" на ринку яєць курячих в шкарлупі на 2,89 % у 2018 році, на 8,73 % - у 2019 році та на 9 % - у 2020 році.

"Відповідно частка групи компаній "Авангард" на ринку первинної реалізації яєць курячих у шкарлупі у 2020 році склала 39,93%, що перевищує визначений у частині другій статті 12 ЗУ "Про захист економічної конкуренції" поріг - 35%, - наголосили в АМКУ.

На порушників наклало штраф у сукупному розмірі 10 710 000 грн.

"29 грудня 2021 року на засіданні Комітету під час розгляду справи представник відповідачів визнав факт вчинення вказаних порушень", - резюмували в Комітеті.

Економічна правда