Уряд призначив голову Держагентства з управління зоною відчуження

ЄВГЕН КРАМАРЕНКО, ФОТО ДАЗВ

Кабінет міністрів призначив Євгена Крамаренка на посаду голови Державного агентства з управління зоною відчуження.

Джерело: представник Верховної Ради в уряді Тарас Мельничук у Telegram

Деталі: Відповідне рішення ухвалили на засіданні у середу.

Раніше Крамаренко працював в агентстві начальником відділу архітектури, капітального будівництва, управління майном, роботи над інвестиційними проектами та земельних відносин.

З 12 липня він виконував обов’язки очільника агентства. Паралельно виграв конкурс на посаду голови і отримав призначення.

Довідково: Державне агентство з управління зоною відчуження займається подоланням наслідків Чорнобильської катастрофи і створенням ефективної системи поводження з радіоактивними відходами.

Передісторія: Наприкінці січня Кабінет міністрів звільнив Сергія Калашника з посади голови Державного агентства з управління зоною відчуження.

Причини звільнення не назвали. Калашника призначили на цю посаду у квітні 2020 року терміном на 5 років. До цього Калашник рік виконував обов'язки гендиректора Чорнобильської АЕС.

Українська правда