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Цілодобово, або на 2 години довше: як працюватиме у Києві транспорт у новорічну ніч

Середа, 29 грудня 2021, 16:55
 
фото: ельдар Сарахман, уп

У новорічну ніч громадський транспорт у Києві працюватиме на дві години довше, а фунікулер – цілодобово.

Джерело: повідомлення Київради

Дослівно: "У ніч із 31 грудня 2021 року на 1 січня 2022 року київський фунікулер працюватиме цілодобово. Також буде подовжено на дві години роботу столичного метрополітену і міського наземного пасажирського транспорту загального користування".

Деталі: Також повідомляється, що "для уникнення скупчення великої кількості людей на платформах", 31 грудня, 1 січня та 7 січня можливе обмеження на вхід для пасажирів станцій метро "Золоті ворота", "Контрактова площа", "Поштова площа", "Хрещатик" та "Майдан Незалежності".

Українська правда

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Київ транспорт метрополітен

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