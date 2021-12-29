Маск продав акцій Tesla ще на 1 мільярд доларів

Getty Images

CEO Tesla Ілон Маск продав ще 934 090 акцій компанії Tesla та використав опціони на купівлю 1,6 млн акцій.

Про це повідомляє Reuters.

Агентство додає, що ці опціони були останніми із траншу на 22,8 млн акцій, термін якого закінчується у серпні наступного року. Маск продав майже 1 млн акцій за 1,02 млрд дол для сплати податків.

З урахуванням останнього пакета він позбувся від 15,6 млн акцій приблизно на 16,4 млрд дол, порахував Bloomberg.

Таким чином, Маск наблизився до мети продати 10% своєї частки у компанії. За оцінкою видання, для цього мільярдеру потрібно довести кількість проданих акцій до 17 млн штук.

Як пише CNBC, необхідність сплачувати високі податки - одна з основних причин, чому Маск почав розпродувати акції, які йому належать.

Замість зарплати та бонусів він отримує опціони на акції Tesla. Термін дії опціонів, які Маск отримав у 2012 році, спливає у серпні 2022 року, а щоб їх реалізувати, він має сплатити податок на прибуток.

Нагадуємо:

6 листопада Маск запропонував користувачам Твіттеру вирішити, чи варто йому продавати 10% своїх акцій Tesla, заявивши, що діятиме згідно з результатами опитування.

У голосуванні взяли участь понад 3,5 млн користувачів, майже 58% висловилися за продаж.

Ринок відреагував на дії керівника Tesla Inc. зниженням ціни акцій компанії.

Економічна правда