Xiaomi представила нові флагманські смартфони

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Відбувся офіційний анонс смартфонів серії Xiaomi 12. Вона включає одразу три моделі: Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro та Xiaomi 12X.

Про це повідомляє itc.ua.

Всі новинки отримали конфігурації з 8 або 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5 та сховищем UFS 3.1 ємністю 128 або 256 ГБ.

Базова модель Xiaomi 12 отримала 6,28-дюймовий AMOLED дисплей з роздільною здатністю Full HD+ 2400х1080 пікселів, частотою оновлення 120 Гц, максимальною яскравістю 1500 нт, 12-бітною глибиною кольору і охопленням 100% CI-3.

У пристрої застосовується підекранний сканер відбитків пальців та захисне скло Corning Gorilla Glass Victus. Апарат містить флагманську систему-на-чіпі Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Xiaomi 12 оснащений потрійною основною камерою. Вона включає 50-мегапіксельний сенсор Sony IMX 766, доповнений оптичною системою стабілізації зображення, 13-мегапіксельний надширококутний модуль та 5-мегапіксельний телемакро модуль (еквівалент фокусної відстані 50 мм). Фронтальна камера – 32-мегапіксельна.

Батарея ємністю 4500 мАг підтримує швидке провідне заряджання потужністю 67 Вт, бездротове заряджання потужністю 50 Вт і бездротове реверсивне заряджання потужністю 10 Вт.

Ціна Xiaomi 12 за конфігурацію пам'яті 8/128 ГБ становитиме 580 доларів, 8/256 ГБ – 628 доларів, 12/256 ГБ – 690 доларів. Нові смартфони надійдуть у продаж у Китаї з 31 грудня.

Модель Xiaomi 12 Pro отримала 6,73-дюймову панель AMOLED LTPO (Samsung E5) з роздільною здатністю QHD+ (3200×1440 пікселів) та частотою сенсора 480 Гц. Інші характеристики дисплея – як і базова версія Xiaomi 12.

Головний модуль камери виконаний на базі 50-мегапіксельного сенсора Sony IMX707 і включає OIS. Інші модулі – надширококутні та телефото – отримали 50-мегапіксельні сенсори.

Батарея в цій моделі має ємність 4600 мАг, вона поділена на два блоки. Заявлено підтримку швидкої провідної зарядки потужністю 120 Вт. Інші характеристики заряджання – як і у базової версії.

Ціна Xiaomi 12 Pro починається з 738 доларів за конфігурацію пам'яті 8/128 ГБ, за версію 8/256 ГБ доведеться заплатити 785 доларів, а топова конфігурація з 12/256 ГБ пам'яті коштує 848 доларів.

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Ще однією новинкою стала "урізана" модель Xiaomi 12X. Вона отримала такий самий дисплей, як і у стандартної версії Xiaomi 12, але без підтримки Dolby Vision. Замість нового флагманського процесора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 використовується чіп Snapdragon 870. Конфігурація пам'яті не змінилася в порівнянні з Xiaomi 12. Батарея Xiaomi 12X зберегла ємність 4500 мАч і підтримку швидкої проводової зарядки.

Ціна Xiaomi 12X становить 502 долари за базову конфігурацію з 8/128 ГБ пам'яті та досягає 596 доларів за версію 12/256 ГБ пам'яті.

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Всі нові смартфони серії Xiaomi 12 працюють під керуванням нової версії оболонки MIUI 13. Вводиться триетапний процес перевірки, який може працювати у певних регіонах. Базовий рівень має на увазі розпізнавання облич, другий рівень – зчитування ідентифікаційних документів користувача, третій рівень – так званий "захист від електронного шахрайства".

Розпізнавання обличчя тепер відбувається скануванням всієї верхньої частини тулуба – від пояса та вище. Таким чином, враховується комплекція та будова користувача, що не дозволить розблокувати смартфон людині зі схожим обличчям.

Ще одна істотна зміна в MIUI 13 – доступність оболонки на інших пристроях. Xiaomi розробила версію MIUI 13 Pad, яка призначена для планшетів, незважаючи на скромну кількість моделей. Акцент тут зроблено на багатозадачності, і відповідним чином оптимізовано жести.

Нова версія MIUI 13 буде доступна на нових смартфонах Xiaomi 12, а з січня почне розповсюджуватися і на пристрої лінійки Xiaomi Mi 11. Також вона з'явиться і на телевізорах Redmi.