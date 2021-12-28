Канадський інвестор демонтував сонячну електростанцію в Україні через Коломойського

Демонтаж обладнання СЕС Голос Америки

Канадська компанія TIU, яка 3 роки тому збудувала сонячну електростанцію у Нікополі, демонтувала обладнання і залишає місто.

Про це йдеться у матеріалі Голосу Америки.

"Система правосуддя виявилась неспроможною захистити наші інвестиції в Нікополі. Тож ми вирішили піти звідти", – сказав гендиректор TIU Canada Майкл Юркович.

Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський давав TIU персональні гарантії, вітаючи їхню роботу на інвестиційній конференції в Оттаві.

Канадські бізнесмени заявляють, що стали жертвою рейдерської атаки олігархів. Сонячна електростанція працювала на території Нікопольського феросплавного заводу. Два роки тому їх від’єднали від заводських електромереж, пославшись на необхідність ремонту.

"Простій триває, ремонт ніхто не веде. Тим часом від власників феросплавного заводу пролунала пропозиція продати об’єкт за безцінь", – скаржиться Юркович.

Територія колишньої сонячної електростанції Голос Америки

Спроба оскаржити в судах провалилась. "Останньою краплею для мене було те, як з нами обійшлися в суді. І як деякі люди намагалися впливати на наших людей – через політичний тиск, через погрози", – розповідає Юркович.

Нікопольський феросплавний у свою чергу заявляє, що канадські інвестори шантажують завод, не дають металургійному гіганту ремонтувати власні електромережі.

Нагадуємо:

Компанія TIU Canada працює на ринку України з 2016 року. У 2018 була встановлена Нікопольська СЕС, розрахована на 10,5 МВт.

Нікопольський завод феросплавів належить групі "Приват" олігарха Ігоря Коломойського.