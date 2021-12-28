Окупанти передають українські порти в Криму в "федеральну власність" Росії
Так званий "голова" анексованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявив про передачу у федеральну власність Росії Керченського та Феодосійського морських портів, які де-юре є державною власністю України.
Про це Аксьонов говорив під час підсумкової пресконференції 28 грудня, інформує проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.
"Ми передаємо Керченський і Феодосійський порти у федеральну власність для забезпечення завантаження, при збереженні штатної чисельності, трудового колективу і так далі", – сказав Аксьонов.
За його словами, вантажопотік через ці порти мають збільшити.
Нагадуємо:
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на саміті "Кримської платформи" 23 серпня заявив, що збитки країни від російської анексії Криму становлять понад 100 мільярдів доларів.
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