За два тижні грудня Укравтодор витратить на ремонт автошляхів понад 20 мільярдів

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Виділені Укравтодору додаткові 19,25 млрд грн державна компанія повинна використати до початку дії закону "Про державний бюджет України на 2022 рік", тобто до 1 січня 2022 року.

Як повідомили ЕП в Укравтодорі, ці кошти не передбачаються на нові об'єкти, а будуть спрямовані за вже затвердженим переліком "будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення".

"З урахуванням збільшення загального обсягу видатків за переліком на 19 млрд грн та спрямування на поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання додатково 1 млрд грн", – зазначили в компанії.

Нагадаємо, 2 грудня Верховна Рада внесла зміни до цьогорічного кошторису, які передбачають збільшення доходів і видатків державного бюджету майже на 50 млрд грн. Отримувачем 19,25 млрд грн від цієї суми є Укравтодор.

Цей закон президент Зеленський підписав 8 грудня, а набрав чинності документ 9 грудня. Навіть якщо Міністерство фінансів направило всі 19,25 млрд грн наступного ж дня, з урахуванням вихідних та святкових днів грудня в Укравтодору є, 15 днів на те, аби використати ці кошти, а інакше вони повернуться до Державної казначейської служби.

Але крім цих 20 мільярдів, Укравтодор має ще використати кошти, які раніше були розподілені для нього. Так, за даними ДКСУ, за січень-листопад дорожнє відомство використало 91,3 мільярди зі 107, тобто 85,2%.

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Ілля Колдомасов, ЕП