DELA Energy® завершила будівництво сонячних електростанцій на двох заводах Nestlé в Україні

DELA Energy®

На виробничих локаціях групи Nestlé, що розташовані в смт. Торчин та с. Смолигів (Волинська обл.) співробітники групи компаній DELA Energy® завершили будівництво двох сонячних електростанцій загальною потужністю 594 кВт. СЕС загальною піковою потужністю 399 кВт, з’явилася на 15-ти дахах будівель фабрики Nestle в Україні, розташованого в смт. Торчин, та на території заводу в с. Смолигів Волинської області побудована наземна СЕС піковою потужністю 195 кВт.

DELA Energy® була обрана підрядником з проектування та будівництва сонячних електростанцій для групи Nestlé, як компанія яка має багаторічний досвід будівництва сонячних електростанцій в Україні. Проект був реалізований відповідно до міжнародних стандартів будівництва сонячних електростанцій корпорації Nestlé протягом 60 днів. Сонячні електростанції будуть генерувати чисту електроенергію для власного споживання на виробничих підприємствах Nestlé, без підключення по "зеленому тарифу" чи іншої державної підтримки.

Будівництво сонячних електростанцій для власного споживання – тренд, що набув популярності серед виробничих підприємств за останній рік. Основні причини очевидні – зростання ринкових цін на електроенергію, волатильність та непередбачуваність цін на енергоносії. Але є інші, не менш значущі причини, які мають значення для глобальних компаній, що працюють в Україні – це всесвітній рух по декарбонізації та захисту довкілля від забруднення. Зокрема компанія Nestlé впевнено рухається до виконання свого глобального зобов’язання з досягнення нейтрального вуглецевого сліду до 2030 року.



Сонячні електростанції, що генерують електроенергію для власного споживання безпосередньо на об'єктах виробництва вирішують обидва питання, так як вони забезпечують підприємства чистою енергією з фіксованою вартістю протягом усього періоду роботи (20-25 років).