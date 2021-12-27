"УЗ-Підтримка": українці придбали вже понад 100 тисяч квитків на поїзди за "ковідну тисячу"

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З моменту початку виплат коштів від держави вакцинованим українцям за програмою "єПідтримка" пасажири здійснили більше 100 тисяч транзакцій, купуючи квитки в "Укрзалізниці".

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

За час дії програми станом на зараз пасажири витратили на залізничні квитки понад 42 млн гривень. Середній чек однієї транзакції становить 420 грн.

У залізничного монополіста нагадують, що для отримання спеціальної картки за програмою "єПідтримка" в застосунку банку або офлайн-відділенні, треба бути щепленим двома дозами вакцини й мати встановлений застосунок "Дія".

У розділі "Послуги" застосунку треба знайти й активувати послугу "єПідтримка", обравши банк для виплати.

Отримані кошти можна витратити впродовж 4 місяців на подорожі, спорт або відвідування культурних закладів. Банки розпізнають категорію при оплаті, тому витратити гроші на інші цілі, перевести їх на картку, зняти готівкою неможливо.

Ліміт за оплатою залізничних квитків карткою "єПідтримка" дорівнює сумі коштів на ній, тобто можна обрати будь-який квиток на будь-який рейс у вагон будь-якого класу вартістю до 1000 грн.

Економічна правда