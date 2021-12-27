Харків планує купити ще 160 турецьких автобусів

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У 2022 році Харків має отримати 160 автобусів турецької марки Karsan на додачу до наявних 150 автобусів.

Про це повідомляє Харківська міська рада.

Перші 150 турецьких автобусів місто вже закупило, і рішення про придбання другої партії на умовах лізингу було ухвалено на минулій сесії Харківської міської ради.

За умовами договору лізингу потрібно буде заплатити аванс у розмірі 10% від вартості одного автобуса. Процентна ставка становитиме до 12% річних у гривні.

На ці цілі будуть витрачені лише кошти міської територіальної громади та комунального транспортного підприємства.

Купуватимуть автобуси двох типів: 8-ми та 6-метрові.

Нагадуємо:

У Харкові з 1 вересня на автобусних маршрутах вперше з другої половини 1990-х років знову почав працювати комунальний перевізник.

На міські маршрути виїхали перші турецькі автобуси Karsan.