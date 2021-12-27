Tesla заблокує доступ до відеоігор під час руху

foxbusiness

Tesla обмежить доступ до ігор на сенсорному екрані, розташованому на центральній консолі електромобіля, в які можна було грати під час водіння.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Йдеться про функцію Passenger Pay. Раніше цього тижня регулятор США – Національне управління дорожньої безпеки – розпочав розслідування за скаргою одного з водіїв.

Перевірка стосуватиметься близько 580 тисяч електрокарів Tesla 3, X та S, випущених з 2017 року до теперішнього часу.

За даними NHTSA, ігри стали доступними на деяких автомобілях під час водіння з грудня 2020 року. До цього вони працювали лише у режимі паркування.

Passenger Pay попереджає, що грати можна лише пасажирам і вимагає підтвердження перед запуском, однак, зазначив регулятор, вона "може відволікти водія та збільшити ризик аварії".

Tesla не відповіла на запит щодо коментарів щодо обмеження доступу до функції.