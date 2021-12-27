Tesla заблокує доступ до відеоігор під час руху
Tesla обмежить доступ до ігор на сенсорному екрані, розташованому на центральній консолі електромобіля, в які можна було грати під час водіння.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Йдеться про функцію Passenger Pay. Раніше цього тижня регулятор США – Національне управління дорожньої безпеки – розпочав розслідування за скаргою одного з водіїв.
Перевірка стосуватиметься близько 580 тисяч електрокарів Tesla 3, X та S, випущених з 2017 року до теперішнього часу.
За даними NHTSA, ігри стали доступними на деяких автомобілях під час водіння з грудня 2020 року. До цього вони працювали лише у режимі паркування.
Passenger Pay попереджає, що грати можна лише пасажирам і вимагає підтвердження перед запуском, однак, зазначив регулятор, вона "може відволікти водія та збільшити ризик аварії".
Tesla не відповіла на запит щодо коментарів щодо обмеження доступу до функції.
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