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Tesla заблокує доступ до відеоігор під час руху

Понеділок, 27 грудня 2021, 11:20
 
foxbusiness

Tesla обмежить доступ до ігор на сенсорному екрані, розташованому на центральній консолі електромобіля, в які можна було грати під час водіння.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Йдеться про функцію Passenger Pay. Раніше цього тижня регулятор США – Національне управління дорожньої безпеки – розпочав розслідування за скаргою одного з водіїв.

Перевірка стосуватиметься близько 580 тисяч електрокарів Tesla 3, X та S, випущених з 2017 року до теперішнього часу.

За даними NHTSA, ігри стали доступними на деяких автомобілях під час водіння з грудня 2020 року. До цього вони працювали лише у режимі паркування.

Passenger Pay попереджає, що грати можна лише пасажирам і вимагає підтвердження перед запуском, однак, зазначив регулятор, вона "може відволікти водія та збільшити ризик аварії".

Tesla не відповіла на запит щодо коментарів щодо обмеження доступу до функції.

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Tesla

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