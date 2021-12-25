НБУ змінив положення про винагороду керівників банків
Національний банк вніс зміни до постанови, якою встановлені вимоги щодо винагород членів правління та наглядової ради банків.
Про це йдеться на сайті регулятора, повідомляється у публікації Soe Weekly.
Тепер визначено принципи формування політики винагороди банку, як внутрішнього документу банку. Передбачено, що політика винагороди має визначати практику застосування фіксованої та змінної частини винагороди, а також виплати в разі звільнення.
Органом банку, відповідальним за затвердження та перегляд політики винагороди, а також контроль за її реалізацією, є наглядова рада банку.
Також розширено коло осіб, які мають обов’язково підпадати під дію відповідної постанови. Крім членів наглядової ради та правління банку, НБУ поширив дію постанови також на "впливових осіб", які не є членами органів управління банку, таких як:
- керівник підрозділу внутрішнього аудиту;
- головний ризик-менеджер;
- головний комплаєнс-менеджер;
- керівник окремого підрозділу із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення,
- інша особа, професійна діяльність якої має значний вплив на профіль ризику банку (визначається банком самостійно відповідно до критеріїв, визначених у політиці винагороди).
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