Колишньому топчиновнику "Укргазвидобування" дали 5 років в'язниці

Вищий антикорупційний суд відправив на 5 років у в'язницю колишнього першого заступника директора "Укргазвидобування" Олексія Тамразова за надання 100 тисяч доларів хабаря.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура у Facebook

Деталі: Вирок винесли у п'ятницю 24 грудня.

Тамразова визнали винуватим у тому, що він надав прокурору Генпрокуратури хабар у розмірі 100 тисяч доларів за зайняття пасивної позиції під час розгляду у Печерському суді Києва клопотання про скасування арешту майна - 8 млн куб. м природного газу, а також за подальше незвернення з клопотанням про повторне накладення арешту на зазначене майно.

Також суд конфіскував вищезазначені 100 тисяч доларів.