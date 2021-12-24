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Дністровська ГАЕС стала найбільшою в Європі

П'ятниця, 24 грудня 2021, 11:20
 
Укргідроенерго

Компанія "Укргідроенерго" ввела у промислову експлуатацію четвертий гідроагрегат Дністровської ГАЕС потужністю 324 МВт.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Загальна встановлена потужність Дністровської ГАЕС сягнула 1296 МВт в генераторному режимі та 1684 МВт в насосному.

Станція складатиметься із семи гідроагрегатів загальною потужністю 2268 МВт, що ставить її на перше місце у Європі та на шосте у світі.

"Це визначна подія для усієї галузі, адже за умови значного дефіциту вугілля на складах ТЕС додаткові 324 МВт – це той чинник, який сприятиме енергостабільності та стійкості роботи Об’єднаної енергосистеми", – зазначив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

В компанії нагадали, що спорудження гідроакумулюючої станції на Дністрі, насамперед, дає можливість використовувати надлишки дешевої нічної електроенергії для закачування води в насосному режимі на високі позначки у верхню водойму і спрацювання її в турбінному режимі в години пік для генерації електроенергії, що дозволяє забезпечити збалансовану роботу атомних електростанцій.

Економічна правда

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