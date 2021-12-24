Інфляція в Японії досягла максимуму за 2 роки

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Споживчі ціни в Японії в листопаді збільшилися на 0,6% в порівнянні з тим самим місяцем роком раніше.

Про це свідчать дані міністерства внутрішніх справ та комунікацій країни, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Підйом був відзначений за підсумками третього місяця поспіль і став максимальним майже за два роки (з січня 2020 року). У жовтні інфляція становила 0,1%.

Споживчі ціни без урахування нових продуктів харчування (ключовий показник, що відстежується Банком Японії) збільшилися на 0,5% у річному вираженні. Експерти у середньому прогнозували зростання на 0,4%.

Найбільший вплив на прискорення інфляції минулого місяця зробив стрибок цін на паливо та комунальні послуги (на 9,2%). Вартість продуктів харчування в країні збільшилася на 1,4%, відпочинок та розваги подорожчали на 4,3%, освітні послуги – на 1,2%.

Тим часом транспортні та комунікаційні послуги подешевшали на 6,9%, медичне обслуговування – на 0,2%.

Споживчі ціни без урахування свіжих продуктів та енергоносіїв впали на 0,6% порівняно з тим самим місяцем роком раніше після падіння на 0,7% у жовтні.

Тим часом, споживчі ціни в Японії в листопаді щодо попереднього місяця підвищилися на 0,3%. У жовтні вони опустилися на аналогічну величину.