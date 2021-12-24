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У РФ озвучили, коли можуть почати переговори про подальший транзит газу через Україну

П'ятниця, 24 грудня 2021, 09:05

У Москві заявили, що Росія готова почати переговори щодо продовження транзиту газу через Україну, коли вона знатиме, "хто з партнерів буде готовий закуповувати російський газ, в яких обсягах та на яких умовах".

Джерело: директор другого департаменту країн СНД російського Міністерства закордонних справ Олексій Поліщук у "РИА Новости"

Деталі: Поліщук заявив, що "переговори про продовження транзиту можна вести лише тоді, коли є чітке розуміння, хто з партнерів буде готовий закуповувати російський газ, у яких обсягах та на яких умовах. Тема транспортування у такому разі вторинна".

Поліщук стверджує, що питання транзиту газу через Україну має виключно комерційний характер і що Київ має "політичні цілі", коли ставить питання про продовження договору до його терміну його закінчення.

Нагадаємо:

30 грудня 2019 року Нафтогаз та Газпром уклали контрактщодо транзиту газу.

Контракт укладений на п’ять років, з можливістю пролонгації ще на десять років на тих же умовах. 

Мінімальні гарантовані обсяги прокачки у перший рік – 65 млрд кубометрів газу. Наступні чотири роки – 40 млрд. 

29 листопада 2021 року очільник НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко заявив, що Росія не хоче вести перемовини з Україною щодо продовження угоди про транзит газу до ЄС після 2024 року.

Українська правда

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