Біля Хмельницької АЕС незаконно видобували пісок – ДБР

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У Державному бюро розслідувань тривають слідчі дії стосовно підприємців, які незаконно видобували пісок поблизу Хмельницької атомної електростанції.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: За оцінками ДБР, незаконний видобуток піску міг призвести до надзвичайних ситуацій радіоактивного характеру.

За версією слідства, посадовці двох приватних компаній, які були причетні до будівництва на АЕС, з 2018 по 2021 рік незаконно видобували пісок на території об’єкту. У ДБР стверджують, що їхні дії прикривали правоохоронці Хмельницького.

Родовище знаходиться в санітарно-захисній та охоронній зонах водойми-охолоджувача АЕС.

Слідчі ДБР провели 22 грудня обшуки на родовищі, вилучивши записи з даними "чорної бухгалтерії", проєктну документацію щодо освоєння родовища та ряд інших документів.

За оцінкою правоохоронців, можливий збиток для держави від незаконного користування надрами сягає близько 78 мільйонів гривень.

Справу класифікують попередньо за чотирма кримінальними статтями: зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки, зловживання повноваженнями, надання неправомірної вигоди, незаконне видобування корисних копалин. Максимальний строк покарання, передбачений законодавством, становить 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Українська правда