Половина тендерів на Prozorro за обсягом припадає на будівництво та ремонт

За результатами проведених тендерів в електронній системі публічних закупівель Prozorro у 2021 році держава підписала контрактів на 790 мільярдів гривень, з яких 416 мільярдів – у сфері будівництва та ремонтних робіт.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Prozorro.

Із загальних 416 мільярдів на 270 мільярдів було підписано договорів на будівництво та ремонт доріг усіх типів.

Також у держпідприємстві "Прозорро" заявляють, що завдяки електронним торгам у 2021 році державі вдалося заощадити 45 млрд грн.

"Це кошти, які Україна змогла заощадити завдяки прозорим аукціонам та бізнесу, який знижував ціни на торгах, та потенційно скерувати на нові потреби. 45 млрд грн — це еквівалент купівлі 115 нових електропоїздів для Укрзалізниці, або ж побудови 150 шкіл з нуля", — заявив генеральний директор ДП "Прозорро" Василь Задворний.

Серед найбільших нововведень у Prozorro називають запуск обов’язкового онлайн-тестування уповноважених осіб. Вже з 1 січня 2022 року в Україні будуть ліквідовані тендерні комітети, а організовувати закупівлі зможуть лише уповноважені особи, що підтвердять свій рівень знань законодавства. На сьогодні понад 25 тисяч закупівельників склали онлайн-тестування.

Економічна правда