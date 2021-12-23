Всі розділи
Укр / Рус

Ryanair скасовує 17 рейсів з України у січні

Четвер, 23 грудня 2021, 14:23
 
unsplash

Ірландський лоукостер Ryanair оголосив про тимчасове припинення деяких рейсів з України у січні.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Так, з 10 до 31 січня скасовуються 11 рейсів. З них:

  • Два рейси з Києва: до Бидгоща та Мальти;
  • Шість рейсів зі Львова: до Барі, Палермо, Пізи, Турина, Манчестера та Братислави;
  • Три рейси з Одеси: до Катовіце, Болоньї та Барселони.

Крім того, з 6 до 31 січня скасовуються 6 рейсів з Харкова до Вільнюса, Варшави, Кракова, Познані, Будапешту та Мілану.

Нагадуємо:

Найбільший лоукостер Європи Ryanair у літній навігації 2022 року анонсував запуск двох нових маршрутів із київського аеропорту Бориспіль до столиці Швеції Стокгольму та на грецький острів Керкіра (Корфу).

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

авіаперевезення

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Національний авіаперевізник планує придбати п’ять літаків "Антонова" 14 грудня 2021, 17:42
В ЄС авіаперевезення впали на 73%, найбільше постраждали Словенія, Словаччина і Хорватія 7 грудня 2021, 13:20
Ryanair запустить два нові рейси з Києва 3 грудня 2021, 18:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!