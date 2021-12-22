Антимонопольники відкрили справу щодо МХП Косюка

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Антимонопольний комітет розпочав справу щодо "Миронівського хлібопродукта" Юрія Косюка через купівлю ним ТОВ "Лубним’ясо".

Про це повідомляє пресслужба Комітету.

Зазначається, що з огляду на публікації у ЗМІ комітет провів перевірку дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час угоди купівлі "МХП" компанії "Лубним’ясо".

Після перевірки АМКУ встановив, що придбання "МХП" акцій "Лубним’ясо" мало відбутися лише за умови попереднього дозволу комітету.

"Оскільки учасники концентрації не звернулися за цим дозволом за власною ініціативою, Комітет розпочав розгляд справи за фактом порушення законодавства про захист економічної конкуренції ПрАТ "МХП", – заявили в АМКУ.

"Миронівський хлібопродукт" – агрохолдинг, заснований у 1998 році Юрієм Косюком. "МХП" є одним з найбільших гравців українського ринку курятини, також займається вирощуванням зерна.

"Лубним’ясо" – компанія, що випускає продукцію з яловичини під торговою маркою "Skott Smeat". Як повідомляє Forbes Україна, її заснував Андрій Науменко, колишній менеджер з зовнішньоекономічних зв’язків МХП.

Згідно даних Youcontrol, "МХП" є одним із засновників "Лубним’ясо" і на 22 грудня володіє 51% акцій компанії.

Нагадуємо:

У вересні видання Forbes Україна з посиланням на фінзвітність "МХП" повідомило, що Косюк придбав компанію "Лубним’ясо".

Економічна правда