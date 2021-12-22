"Газпром" виплатить рекордні дивіденди завдяки зростанню цін на газ

OLGA MALTSEVA/AFP via Getty Images

Загальний обсяг дивідендних виплат за підсумками 2021 року для російського "Газпрому" може стати рекордним в історії.

Про це заявив заступник голови правління концерну Фаміл Садигов, повідомляє Інтерфакс.

"Ми вважаємо, що з урахуванням сприятливої кон'юнктури нафтогазових ринків підсумкова величина за рік перевищить 45 рублів на акцію, а загальний обсяг дивідендних виплат перевищить 1 трлн рублів, що стане рекордом не тільки для "Газпрому", але і для всього російського фондового ринку", – сказав він.

Російській Федерації від імені Федерального агентства з управління державним майном належить 38,37% Газпрому, компанії "Роснєфтєгаз" – 10,97%, "Росгазифікації" – 0,89%, іноземним власникам американських депозитарних розписок – 16,71%.

Нагадуємо:

21 грудня спотова ціна газу в Європі перевищила рекордні 2,2 тисячі доларів за тисячу кубометрів на тлі інформації про зупинку та розворот у реверс газопроводу "Ямал-Європа", а також падіння вітрогенерації в регіоні.

У листопаді та грудні російський "Газпром" часто переривав транзит палива газопроводом "Ямал-Європа", через що він переходить у реверсний режим – газ йде із заходу на схід.

Станом на ранок 20 грудня рівень запасів газу в підземних сховищах Європи зменшився до 59,57% від їх максимальної місткості – це на 16,3 в.п. нижче за середнє значення за останні п'ять років.