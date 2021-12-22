Taryan Group

Інвестиційно-девелоперська компанія Taryan Group представила новий фінансовий інструмент.

Це інвестиційні сертифікати Taryan Invest, які суттєво знижують поріг входу для людей, націлених на зарабіток на нерухомості.

Інвестори отримали можливість купити не всю квартиру повністю, а вкласти від $6000 в новий проект — футуристичні будівлі Nver.

Вартість таких сертифікатів забезпечується вартістю квадратного метра, а мінімальний поріг входу обумовлений законом України "Про інститути спільного інвестування".

Емісія цих сертифікатів зареєстрована згідно із законодавством України.

Хоча новий фінансовий інструмент компанії Taryan Group був представлений ринку на початку грудня, але він вже має підвищений попит приватних інвесторів, повідомляє прес-служба компанії.

"Ми отримали дуже багато заявок, це говорить про те, що вчасно запропонували ринку потрібне рішення", — вважає засновник компанії Taryan Group Артур Мхітарян.

Інвестори можуть отримати прибуток кількома способами.

Продати цей цінний папір на вторинному ринку або отримати прибуток після того, як будівлі будуть прийняті в експлуатацію, а квартири продані.

Після продажу житла фонд розподіляє прибуток між інвесторами у відповідному розмірі.

За розрахунками Taryan Group прибутковість інвестицій в девелоперські проекти компанії забезпечують понад 20% річних у доларах.

Наприклад, в Royal Tower — близько 27%, Jack House — близько 28%, першої вежі Taryan Towers — понад 40%. Виходячи з цих даних була розрахована прибутковість нового проекту.

Багатофункціональний житловий комплекс Nver було представлено у жовтні 2021 року.

Він складається з двох висотних будівель, які будуть з'єднані унікальним мостом з відкритим і закритим басейнами.

В інфраструктуру цих будівель також буде входити ресторани, fitness & spa, коворкінг з flex-офісами, сигарна і винна кімнати, VIP-кінотеатр і багато іншого.

Для киян та гостей міста в Nver також передбачено панорамний оглядовий майданчик зі скляною підлогою на даху й окремим входом.

Будівлі будуть побудовані в центральній частині Києва за адресою бульвар Лесі Українки 7−9.

Продаж квартир в цьому комплексі почався в листопаді 2021 року і за перший тиждень був виконаний піврічний план, що теж яскраво підтверджує інтерес інвесторів до цього унікального об'єкта.

Вже зараз відкрито замовлення на покупку інвестиційних сертифікатів на сайті проекту — taryaninvest.com.