Фурсін: Богдан прямо мені погрожував

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Бізнесмен Іван Фурсін заявив, що колишній голова Офісу президента Андрій Богдан погрожував йому через ситуацію із соєвим заводом.

Про це він розповів в інтерв'ю Дмитру Рясному.

За словами Фурсіна, в 2017 році у статусі радника генерального прокурора Юрія Луценка Андрій Богдан втрутився у боротьбу за завод в інтересах колишніх акціонерів братів Вадима та Іллі Сегалей.

"Боротьба за завод в активній фазі розпочалася ще у 2017 році. Тоді ми дізналися, що його колишні власники намагаються в суді довести, що вони були неправильно позбавлені прав власності на нього у 2010 році.

Спочатку, 2017 року, вони робили спроби фізичного нападу на завод. А 2018 року в цю історію вирішив втрутитися особисто генеральний прокурор Юрій Луценко та його радник Андрій Богдан", – заявив Фурсін.

За словами бізнесмена, він двічі спілкувався з Богданом на цю тему, справа дійшла до погроз ексголови ОП.

"Перша [зустріч] була у вересні 2018 року на вулиці біля Верховної Ради. Тоді Богдан, бачачи мене вперше в житті, прямо почав мені загрожувати – казав, що має підтримку в особі генпрокурора Луценка та [олігарха] Ігоря Коломойського.

Друга зустріч була у травні 2019 року, вона була зовсім іншою. На ній Богдан був набагато стриманішим: просто сказав мені, що питання по заводу фактично вирішене, і що я даремно витрачаю час", – заявив Фурсін.

За словами бізнес-партнера олігарха Дмитра Фірташа, виключення з балансу "Місто банку" соєвого заводу, що належав йому, стало "формальною причиною" для НБУ визнати банк неплатоспроможним.

Детальніше читайте в інтерв'ю: Іван Фурсін: Я говорив Фірташу – давай "Росукренерго" продамо "Нафтогазу"

Економічна правда