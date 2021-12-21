Екскерівнику "Укравтодору" Новаку інкримінують 17 злочинів

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Окружна прокуратура у Варшаві направила до суду справу колишнього виконувача обов’язків голови Укравтодору, відомого у минулому польського політика Славоміра Новака.

Про це пише Укрінформ із посиланням на польські медіа.

Польські органи правосуддя інкримінують Новаку створення міжнародної злочинної групи, яка діяла у Варшаві, Гданську та в Україні, і скоєння загалом 17 злочинів кримінального характеру.

Прокуратура висунула звинувачення 14 іншим особам стосовно організації міжнародної злочинної групи під керівництвом польського політика з метою здійснення корупційних злочинів та надання платної протекції.

Серед них йдеться також про трьох громадян України і громадянина Туреччини.

"Звинувачення включають вимагання й отримання на посаді голови Укравтодору матеріальних благ на суму більше 6,1 млн злотих (понад 1,5 млн дол.), зокрема за підтримку суб’єктів у публічних тендерах, пов’язаних з ремонтом доріг в Україні. Славоміра Н. також звинувачено у відмиванні брудних грошей на суму 8 млн злотих (2 млн дол.)", - повідомила речниця прокуратури.

Новаку також висунуто інші звинувачення корупційного характеру, зокрема скоєні у період перебування на посадах голови політичного кабінету голови Ради міністрів Дональда Туска та міністра транспорту і водного господарства Польщі.

Разом з обвинувальним актом у розпорядження суду передано вилучені у процесі слідства фінансові та матеріальні ресурси.