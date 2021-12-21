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Торгівля між Україною і Польщею цьогоріч перевищить рекордні $10 мільярдів

Вівторок, 21 грудня 2021, 11:25

За результатами 2021 року обсяг торгівлі між Україною та Польщею вперше перетне рекордну позначку в 10 мільярдів доларів.

Про це в коментарі кореспондентові "Укрінформу" розповів керівник відділу з економічних питань посольства України в Польщі Ігор Баранецький, пише "Європейська правда".

"Торгівля України з Польщею не лише вийшла на доковідний рівень, а й матиме рекордні показники. За результатами цього року двостороння торгівля товарами перевищить $10 млрд, а разом з послугами цей показник сягне позначки $11 млрд", - підкреслив Баранецький.

За його словами, вперше після вступу Польщі до ЄС у 2004 році для України сформувалося позитивне сальдо у торгівлі з цією країною.

Таким чином, у 2021 році Польща впевнено закріпилася на позиції другого найбільшого торговельного партнера та експортного ринку України, поступаючись лише Китаю.

Вона також увійшла до ТОП-5 імпортерів української аграрної продукції. 

У загальному обсязі частка сільськогосподарської продукції зараз наближається до $2 млрд. При цьому баланс у цьому секторі є практично рівним.

Баранецький також поінформував, що в цьому році обсяг польських інвестицій в Україні вперше перевищив $1 млрд, причому вже у першому півріччі. 

Водночас зростають українські інвестиції в польську економіку. Зокрема, кількість польських фірм з українськими засновниками, співвласниками та капіталом влітку цього року перевищила 20 тисяч і наближається до 25% від загального числа компаній з іноземним капіталом у Польщі. 

Радник посольства України висловив переконання, що за результатами цього року їх кількість сягне 22-23 тисяч.

Як повідомлялося, кількість громадян України, які мають чинний дозвіл на проживання в Польщі, перевищила 300 тисяч осіб.

Європейська правда

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