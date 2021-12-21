ТАСКОМБАНК, Євроформат і Onur Group Ukraine реалізували проєкт фінансування будівництва доріг

ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК здійснив фінансування проєкту Onur Group Ukraine, що входить в міжнародну корпорацію Onur Group, з метою поставки бар’єрних огорож виробництва заводу Євроформат. Договір на факторингове обслуговування обсягом 150 млн грн і строком на 3 роки було підписано у вересні 2021 року між АТ "ТАСКОМБАНК" і ТОВ "ТД ЗАВОД ЄВРОФОРМАТ".

Залучення факторингового фінансування (без регресу) у ТАСКОМБАНКУ надало можливість компаніям отримати вигідні умови кредитування та виконати зобов’язання вчасно й у повному обсязі. Компанія Onur Group Ukraine отримала відстрочку платежу для оплати за бар’єрні огорожі та зможе розрахуватися за товар за зручним графіком. ТОВ "ТД ЗАВОД ЄВРОФОРМАТ" має змогу нарощувати обсяги реалізації бар’єрних огорож, отримавши додатковий грошовий капітал, і вчасно забезпечити будівництво необхідною кількістю виробів.

Учасники угоди переконані, що синергія, яка створена між Onur Group Ukraine, ЄВРОФОРМАТ і ТАСКОМБАНКОМ, відкриває для кожного нові можливості для досягнення результатів.

"ТАСКОМБАНК співпрацює з групою "Євроформат" понад 4 роки. За цей час ми дуже добре вивчили бізнес партнерів і змогли запропонувати найвигідніші рішення для реалізації амбітних планів компанії та їх партнера – Onur Group Ukraine, — коментує Олег Онуфрієнко, директор Департаменту по роботі з VIP-клієнтами промислового напрямку. – Наша плідна співпраця — це результат спільних зусиль та готовність нешаблонно підходити до вирішення різних питань".

ТОВ "ТД ЗАВОД ЄВРОФОРМАТ" входить до групи "Євроформат" і займається реалізацією бар’єрних огорож, вироблених на заводі у Запоріжжі. Група компаній "Євроформат" спеціалізується на виробництві продукції з металу, а також наданні послуг у сфері житлового та комерційного будівництва, пов’язаних із проектними роботами, сервісним та гарантійним обслуговуванням, заміною ліфтового обладнання.

"Ми прагнемо для кожного замовника бути не просто постачальником, а бізнес-партнером. Для нас пріоритетом залишається якість продукції та виконання замовлення вчасно. Позитивна динаміка зростання обсягів поставок, яку нині спостерігаємо, вимагає від нас пошуку нестандартних рішень для залучення додаткового оборотного капіталу. Одним із таких рішень є реалізація факторингової угоди з ТАСКОМБАНКОМ та Onur Group Ukraine", – коментує Владислав Головань, Директор ТОВ "ТД ЗАВОД ЄВРОФОРМАТ".

Onur Group Ukraine є частиною міжнародної компанії Onur Group, що входить у ТОП–100 найбільших підрядників світу та є одним із лідерів за обсягом побудованих доріг на території України.

"‎Нам дуже приємно співпрацювати з компаніями, які постійно підтверджують свій статус надійних партнерів. Загалом вдале партнерство в нашій сфері неабияк важливе, адже це можливість реалізовувати щоразу нові й амбітніші проєкти. Радіємо нашій співпраці і сподіваємося, що надалі нас чекає ще більше можливостей і ефективних результатів"‎, — говорить Емре Караахметоглу, генеральний координатор Onur Group Ukraine.