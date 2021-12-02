Перевантаження на дорогах: за 4 місяці компанії дізналися про порушення на 370 мільйонів

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Із кінця червня станом на 30 листопада українські компанії отримали близько 17 тис повідомлень про порушення норм габаритно-вагового контролю (сумарний еквівалент винесених постанов за перевищення ваги - 370 млн грн).

Про це свідчать дані сервісу "Штрафи UA для бізнесу".

Там нагадують, що з 1 жовтня почало діяти нове законодавство про відповідальність перевізників за порушення норм габаритно-вагового контролю (ГВК).

"Компанії вже почали отримувати постанови - на 20 листопада виписано понад 1000 штрафів, розмір яких становить від 8,5 до 51 тис грн.

Перевищення фіксують встановлені на дорогах комплекси WiM, які зважують авто в русі. Система контролю WiM ("Зважування у русі") була реалізована за ініціативою Міністерства інфраструктури спільно з Укртрансбезпекою та Укравтодором, щоб зменшити руйнування доріг за рахунок зниження навантаження", - йдеться у повідомленні.

У сервісі додають, що у червні 2021 року інформація про порушення перевізниками габаритно-вагових норм стала доступною для цифрових сервісів. Бізнес надали час до кінця вересня, щоби привести до норм свої автоперевезення.

Зазначається, що Штрафи UA для бізнесу у співпраці з Мінінфраструктури і Укравтодором створили функцію, яка дозволяє компаніям отримувати повідомлення про перевищення ваги автопарком юридичної особи на ранній стадії.

З 1 жовтня набули чинності закони №1534-IX та №1582-IX, якими регулюється адміністративна відповідальність за порушення у цій сфері.

"На сьогодні не залишилося жодної області, де не будувалися б системи динамічного зважування. До кінця 2021 року заплановано встановлення 102 комплексів на основних транспортних коридорах країни", - йдеться у повідомленні.

З початку жовтня компанії стали отримувати ухвали за порушення, що передбачають розмір штрафу - від 8,5 до 51 тис грн.

За порушення норм ГВК передбачаються штрафи у розмірі:

500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8,5 тис. грн) за перевищення габаритно-вагових норм на 5-10%, 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тис. грн) за перевищення габаритно-вагових норм на 10-20%,

1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тис. грн) за перевищення габаритно-вагових норм на 10-20%, 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 тис. грн) за перевищення габаритно-вагових норм на 20-30%,

3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. грн) за перевищення габаритно-вагових норм на понад 30%.

Економічна правда