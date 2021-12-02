Марченко назвав ризики, які вплинули на зміни до бюджету на 2022 рік
Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, що за час підготовки бюджету на 2022 рік до другого читання відбулися суттєві зміни у прогнозах, які вплинуть на економіку України.
Про це він розповів під час представлення бюджету на 2022 рік у залі Верховної Ради.
"З часу підготовки державного бюджету відбулися суттєві зміни в частині перегляду макроекономічних припущень, та намітилися основні тренди і ризики, які вплинуть на бюджет наступного року", – розповів міністр.
Передусім йдеться про продовження пандемії. Зокрема, появу нових штамів. Як наслідок існує можлвість запровадження нових локдаунів, що сповільнює економічне зростання.
Наступним фактором Марченко назвав суттєве зростання ролі держави в економіці, що характеризується зростанням дефіцитів бюджетів у країнах світу. Це підтверджує дослідження OECD щодо того, що роль держави в економіці зросла до найвищого рівня.
Також він заявив про стурбованістю підвищенням ставок на міжнародних ринках, що впливатиме на вартість залучення коштів для України. Причини – пікова інфляція у країнах. Наприклад, ЄС, США та Британії.
Міністр підкреслив високу вартість традиційних енергоносіїв у світі, зокрема, на тлі переходу на зелену енергетику. Серед інших факторів – запровадження податку для транснаціональних корпорацій, трансфертне ціноутворення.
Окремо він зауважив питання старіння населення, що впливає на забезпечення пенсійної системи. Відтак, зростає потреба у другому накопичувальному рівні.
Марченко додав, що на вартість запозичень для України впливає інформація щодо концентрації військ Росії на кордоні з Україною.
На українську економіку, водночас, впливає сповільнення економіки Китаю, який є значним ринком збуту для експортерів.
Ці фактори бралися до уваги під час підготовки документу до 2 читання, зауважив Марченко.
Дана Гордійчук, ЕП
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