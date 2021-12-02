Марченко назвав ризики, які вплинули на зміни до бюджету на 2022 рік

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Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, що за час підготовки бюджету на 2022 рік до другого читання відбулися суттєві зміни у прогнозах, які вплинуть на економіку України.

Про це він розповів під час представлення бюджету на 2022 рік у залі Верховної Ради.

"З часу підготовки державного бюджету відбулися суттєві зміни в частині перегляду макроекономічних припущень, та намітилися основні тренди і ризики, які вплинуть на бюджет наступного року", – розповів міністр.

Передусім йдеться про продовження пандемії. Зокрема, появу нових штамів. Як наслідок існує можлвість запровадження нових локдаунів, що сповільнює економічне зростання.

Наступним фактором Марченко назвав суттєве зростання ролі держави в економіці, що характеризується зростанням дефіцитів бюджетів у країнах світу. Це підтверджує дослідження OECD щодо того, що роль держави в економіці зросла до найвищого рівня.

Також він заявив про стурбованістю підвищенням ставок на міжнародних ринках, що впливатиме на вартість залучення коштів для України. Причини – пікова інфляція у країнах. Наприклад, ЄС, США та Британії.

Міністр підкреслив високу вартість традиційних енергоносіїв у світі, зокрема, на тлі переходу на зелену енергетику. Серед інших факторів – запровадження податку для транснаціональних корпорацій, трансфертне ціноутворення.

Окремо він зауважив питання старіння населення, що впливає на забезпечення пенсійної системи. Відтак, зростає потреба у другому накопичувальному рівні.

Марченко додав, що на вартість запозичень для України впливає інформація щодо концентрації військ Росії на кордоні з Україною.

На українську економіку, водночас, впливає сповільнення економіки Китаю, який є значним ринком збуту для експортерів.

Ці фактори бралися до уваги під час підготовки документу до 2 читання, зауважив Марченко.

Дана Гордійчук, ЕП